TESS вернулся к поиску инопланетных миров после сбоев

В апреле TESS дважды переходил в безопасный режим — сначала 8-го, а затем 23-го числа апреля. Виновник первого инцидента остается загадкой, но инженеры проследили, что второй безопасный режим был связан с неисправной разгерметизацией двигательной установки космического аппарата. К счастью, команда Массачусетского технологического института, контролирующая TESS, смогла разгерметизировать систему вручную, восстановив полную функциональность 3 мая.

Несмотря на недавние неудачи, TESS добился огромного успеха. Запущенный в 2018 году, он превзошел цели своей основной миссии в 2020 году и первой расширенной миссии в 2022 году. Недавно он даже произвел фурор, обнаружив свою первую «планету-изгоя» — мир, не связанный ни с одной звездной системой. Это открытие было сделано с помощью умной техники, которая позволила измерить тонкое изгибание звездного света, вызванное прохождением планеты-изгоя.