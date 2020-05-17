Тест на хомяках показал эффективность медицинских масок

В эксперименте учёные поместили заражённых коронавирусом хомяков рядом с теми, кто был здоров. На самих животных мини-маски не надевали: между клетками с особями просто поместили нормальную хирургическую маску. Таким образом потоки воздуха из одной клетки в другую проходили через средство защиты.

Проанализировав результаты эксперимента, исследователи заявили, что маски могут снизить риск бесконтактной передачи вируса на 60%. В случае с хомяками, если маска не применялась, две трети здоровых животных оказывались заражёнными уже через неделю.

Учёные также отметили разницу в уровне распространения инфекции в зависимости от расположения маски. Если она была надета на клетку с заражёнными хомяками, то уровень снижался на 15%, а если на клетку со здоровыми, то на 35%. В пресс-релизе однако не уточняется, какой стороной была надета маска.