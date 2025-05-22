Тест нового двигателя SpaceX закончился взрывом

Этот двигатель — третье поколение в линейке компании и разработан специально для тяжелой ракеты Starship. Он поступил на испытательный стенд в МакГрегоре всего неделю назад, и именно его могли испытывать в момент инцидента. Подтверждений от SpaceX пока не поступало, поэтому точную причину происшествия установить сложно.

Сейчас компания продолжает работу над программой Starship, которая в последнее время идет медленно. После запуска восьмого испытательного полета в марте, SpaceX пока не назвала дату следующего старта. По неофициальной информации, запуск может состояться не раньше 28 мая.