Тесты на интеллект покажут, насколько тяжёлой будет ваша следующая простуда

В течение первых нескольких дней восьмидневного исследования три раза в сутки 18 участников проходили тесты на внимание, время реакции и способность переключаться между цифрами и символами. На четвёртый день исследования группу целенаправленно подвергли воздействию человеческого риновируса (HRV), обычно ответственного за простуду.

В течение оставшихся дней участники самостоятельно промывали нос, чтобы измерить наличие и объём выделяющихся вирусных клеток. Добровольцев также попросили оценить своё состояние, включая озноб, кашель, головную боль, заложенность носа, насморк, чихание, боль в горле и усталость.

Оказалось, что те, кто выделял больше всего вируса и имел самые тяжёлые симптомы, как правило, демонстрировали непостоянные когнитивные показатели в дни, предшествовавшие их болезни. Так, регулярных тестов может быть достаточно для определения состояния иммунной системы человека.