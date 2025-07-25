Teufel представила одну из самых ремонтопригодных Bluetooth-колонок

Опубликовано 25 июля 2025, 18:181 мин.
Teufel представила одну из самых ремонтопригодных Bluetooth-колонокMynd
Компания Teufel из Германии выпустила Bluetooth-колонку Mynd, которая выделяется своей ремонтопригодностью. В отличие от многих гаджетов, где первая сломавшаяся деталь — аккумулятор, который ещё и не заменишь нормально, Mynd позволяет легко заменить эту и другие части.
© Teufel
Кроме того, Mynd — это полностью «открытая» техника и ПО. Это значит, что у вас есть возможность распечатать детали на 3D-принтере или даже создать новые драйверы для колонки. Если у вас есть технические навыки и принтер, вы можете собрать колонку самостоятельно.
Правда, из-за открытого дизайна некоторые детали, например пластиковая решётка, могут повлиять на качество звука, жалуются СМИ. Но оценить это можно будет только после использования.
Пока что колонка доступна только в Европе по цене около € 230.