Teufel представила одну из самых ремонтопригодных Bluetooth-колонок

Кроме того, Mynd — это полностью «открытая» техника и ПО. Это значит, что у вас есть возможность распечатать детали на 3D-принтере или даже создать новые драйверы для колонки. Если у вас есть технические навыки и принтер, вы можете собрать колонку самостоятельно.

Правда, из-за открытого дизайна некоторые детали, например пластиковая решётка, могут повлиять на качество звука, жалуются СМИ. Но оценить это можно будет только после использования.

Пока что колонка доступна только в Европе по цене около € 230.