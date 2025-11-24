The Boring Company Маска оштрафовали за слив токсичных отходов

Опубликовано 24 ноября 2025, 23:151 мин.
The Boring Company Маска оштрафовали за слив токсичных отходовРоющую тоннели компанию
Строительная компания The Boring Company, принадлежащая Илону Маску, получила штраф в 500 тысяч долларов: в Лас-Вегасе обнаружили незаконный слив строительных токсичных отходов в открытый котлован. Вода в яме приобрела ярко-зелёный цвет, что привлекло внимание местных СМИ.
© The Boring Company
Журналисты сняли, как рабочие компании в спешке накрывают забор плотной плёнкой, чтобы скрыть происходящее. Когда съёмочную группу заметили, сотрудники «реагировали агрессивно». Позже представители компании утверждали, что ничего не скрывают, но покрытие так и не сняли.
Местные инспекторы подтвердили, что в яму сбрасывали отходы бурения: грязь, породу и другие материалы, образующиеся при работе над проектом Vegas Loop. Нарушения фиксировались как минимум с апреля.
Власти обнаружили ещё один незаконный слив и заявили, компания продолжала выбросы даже после обещаний остановиться. По документам, сотрудники также давали инспекторам ложные объяснения.