The Boring Company Маска оштрафовали за слив токсичных отходов

Журналисты сняли, как рабочие компании в спешке накрывают забор плотной плёнкой, чтобы скрыть происходящее. Когда съёмочную группу заметили, сотрудники «реагировали агрессивно». Позже представители компании утверждали, что ничего не скрывают, но покрытие так и не сняли.

Местные инспекторы подтвердили, что в яму сбрасывали отходы бурения: грязь, породу и другие материалы, образующиеся при работе над проектом Vegas Loop. Нарушения фиксировались как минимум с апреля.

Власти обнаружили ещё один незаконный слив и заявили, компания продолжала выбросы даже после обещаний остановиться. По документам, сотрудники также давали инспекторам ложные объяснения.