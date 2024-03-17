The National Interest: «Вирджиния» Block V станет лучшей подлодкой США

Опубликовано 17 марта 2024, 21:45
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The National Interest: «Вирджиния» Block V станет лучшей подлодкой СШАНовое слово в подводном флоте?
Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) типа «Вирджиния» Block V, по мнению экспертов, станут лучшими подводными кораблями в истории ВМС США. Особенности этих субмарин перечислены в публикации The National Interest (NI), на которые ссылается Лента.ру.
ВМС США остро нуждаются в современном флоте ударных подлодок, способных действовать в условиях зон A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и блокировка доступа и маневра). Эти зоны создаются потенциальными противниками для сдерживания надводных кораблей, включая авианосцы.
Особенности «Вирджинии»? Субмарина практически не слышна, что обеспечивает скрытность и безопасность, она позволяет безопасно маневрировать в сложных условиях, а также вмещает 28 крылатых ракет Tomahawk для поражения наземных и надводных целей.
Совокупность этих характеристик, по мнению автора публикации, делает АПЛ типа «Вирджиния» Block V лучшей ударной подводной лодкой, когда-либо построенной в США.