The National Interest: «Вирджиния» Block V станет лучшей подлодкой США

ВМС США остро нуждаются в современном флоте ударных подлодок, способных действовать в условиях зон A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и блокировка доступа и маневра). Эти зоны создаются потенциальными противниками для сдерживания надводных кораблей, включая авианосцы.

Особенности «Вирджинии»? Субмарина практически не слышна, что обеспечивает скрытность и безопасность, она позволяет безопасно маневрировать в сложных условиях, а также вмещает 28 крылатых ракет Tomahawk для поражения наземных и надводных целей.

Совокупность этих характеристик, по мнению автора публикации, делает АПЛ типа «Вирджиния» Block V лучшей ударной подводной лодкой, когда-либо построенной в США.