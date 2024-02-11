Thea Energy получил $20 млн на разработку дешевого термоядерного реактора

Создание термоядерной электростанции требует соблюдения баланса между простотой и стабильностью плазмы. Традиционные методы требуют либо высокоточных магнитов (стеллараторы), либо мощных лазеров (инерционный конфайнмент). Оба подхода сталкиваются с проблемами стоимости и сложности.

Thea решает эту проблему с помощью новой конструкции «стелларатора с плоской катушкой». Представьте себе реактор в форме пончика с индивидуально управляемыми магнитами, как пиксели на экране. Программное обеспечение регулирует эти «пиксели», создавая динамическое магнитное поле, имитирующее стабильность сложного стелларатора, но не требующее дорогостоящего производства.

Преимущества Pixel Power: более низкая стоимость, ускоренная разработка, повышенная стабильность, конкурентоспособная цена.

Thea планирует построить пилотный реактор в конце этого десятилетия, а затем 350-мегаваттную демонстрационную установку в 2030-х годах.