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Наука и технологии
Опубликовано 11 февраля 2024, 23:15
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Thea Energy получил $20 млн на разработку дешевого термоядерного реактора

Главное - результат
Пионер термоядерной энергетики привлек финансирование для реализации своего подхода: Thea Energy, стартап, нацеленный на достижение коммерчески жизнеспособной термоядерной энергетики, получил 20 миллионов долларов в рамках серии, А финансирования.

Создание термоядерной электростанции требует соблюдения баланса между простотой и стабильностью плазмы. Традиционные методы требуют либо высокоточных магнитов (стеллараторы), либо мощных лазеров (инерционный конфайнмент). Оба подхода сталкиваются с проблемами стоимости и сложности.

Thea решает эту проблему с помощью новой конструкции «стелларатора с плоской катушкой». Представьте себе реактор в форме пончика с индивидуально управляемыми магнитами, как пиксели на экране. Программное обеспечение регулирует эти «пиксели», создавая динамическое магнитное поле, имитирующее стабильность сложного стелларатора, но не требующее дорогостоящего производства.

Преимущества Pixel Power: более низкая стоимость, ускоренная разработка, повышенная стабильность, конкурентоспособная цена.

Thea планирует построить пилотный реактор в конце этого десятилетия, а затем 350-мегаваттную демонстрационную установку в 2030-х годах.

Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный
Теги:
#деньги
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#Реактор