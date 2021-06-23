Tide выпустит первый космический стиральный порошок

Наука и технологии
Сегодня в 15:32
Tide выпустит первый космический стиральный порошокЕго отправят на МКС в 2021 году
Компания Tide начала разрабатывать первый в мире стиральный порошок для использования в космосе. Он позволит колонизаторам других планет не беспокоиться о загрязнении одежды. Впрочем, применять порошок можно и на Земле.
Procter & Gamble (P&G), чьим брендом является Tide, объединилась с NASA для решения задачи. Специалисты хотят создать такое средство, с помощью которого можно было очистить одежду астронавтов и на борту Международной космической станции (МКС), и во время будущих полётов на Луну и Марс.
Стиральный порошок хотят доставить на МКС к 2022 году. Там его протестируют в условиях микрогравитации и иного уровня радиации. Кроме того, на станции испытают эффективность чистящих салфеток Tide.
Сейчас члены экипажа МКС не могут чистить свою одежду. Они просто носят один комплект много раз, а потом меняют его на новый.