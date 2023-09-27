Тихоокеанский флот России получит новейшую подлодку «Якутск» проекта 636

Уже начался процесс комплектования экипажа новой подлодки, к концу 2023 года экипаж будет полностью укомплектован и готов к выполнению поставленных задач, а в следующем году личный состав пройдет обучение, после чего примет командование подводной лодкой. Ожидается, что первые испытания начнутся осенью.

Военный историк Дмитрий Болтенков отметил, что подводные лодки проекта 636 являются самыми современными кораблями в составе российского флота, способными поражать как морские, так и наземные цели. Они хорошо приспособлены для действий в Японском море и в прошлом совершали дальние походы.