Тихоокеанский флот России получит первый корабль с гиперзвуковыми «Цирконами»

Как пишет издание «Известия», ходовые испытания фрегата запланированы на осень. По итогам тестов будет принято решение о передаче корабля флоту. Сейчас «Маршал Шапошников» находится в центре судоремонта «Дальзавод»; там завершается модернизация корабля.

Фрегат в итоге получит пусковые установки для крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Цирконов». Последние способны разгоняться до скорости в 6-8 раз выше скорости звука. Дальность поражения целей составляет 500 километров. Журналисты напоминают, что противоракеты систем ПВО просто не способны догнать такую ракету.