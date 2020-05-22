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Тихоокеанский флот России получит первый корабль с гиперзвуковыми «Цирконами»
Это будет «Маршал Шапошников»
СМИ сообщили, что обновлённый фрегат проекта 1155 «Маршал Шапошников» выйдет на испытания до конца этого года. Это значит, что в ближайшем будущем Тихоокеанский флот России получит первый корабль с гиперзвуковыми «Цирконами».
Как пишет издание «Известия», ходовые испытания фрегата запланированы на осень. По итогам тестов будет принято решение о передаче корабля флоту. Сейчас «Маршал Шапошников» находится в центре судоремонта «Дальзавод»; там завершается модернизация корабля.
Фрегат в итоге получит пусковые установки для крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Цирконов». Последние способны разгоняться до скорости в 6-8 раз выше скорости звука. Дальность поражения целей составляет 500 километров. Журналисты напоминают, что противоракеты систем ПВО просто не способны догнать такую ракету.