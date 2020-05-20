Тихоокеанский флот России установил семь достижений

Все достижения включены в Книгу рекордов Военно-морского флота Российской Федерации, пишет «Российская газета». Сообщается, что сертификаты дали ракетно-катерной ударной группе в составе трёх единиц за самостоятельный переход с одного операционного направления на другое. Протяжённость его составила 1442 мили.

Также рекорды установили экипаж «Варяга», поразивший надводную цель крылатой ракетой «Вулкан» на максимально возможной дальности, и экипаж «Омска», который показал дальность стрельбы ракетой «Гранит».

Кроме того, были отмечены достижения катерной ударной группы, которая впервые провела совместную ракетную стрельбу по морской цели с помощью беспилотников «Орлан-10». В книгу внесли и рекордную стрельбу из «Бастиона» с Чукотки.