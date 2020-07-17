TikTok грозит попадание в «чёрный список» США

В «чёрном списке» министерства торговли США, например, уже находится Huawei. Санкции в отношении TikTok, а точнее компании-владельца ByteDance, будут аналогичными, если она туда попадёт. Американские компании, например Apple, не смогут предоставлять TikTok на своих платформах программного обеспечения для установки обновлений.

Журналисты пишут, что администрация Белого дома примет окончательное решение по вопросу ByteDance в течение месяца. Власти также изучают альтернативу полному запрету TikTok при условии предотвращения передачи личных данных американских граждан в Китай.