Наука и технологии
Сегодня в 11:32
TikTok обвинили в удалении постов с критикой Путина
Сообщается, что Кремль обратился к китайским властям
Издание Bloomberg заявило, что соцсеть TikTok удаляет посты с критикой Путина. Якобы об этом китайские власти попросил Кремль.
Bloomberg ссылается на некого российского чиновника. Также несколько тиктокеров пожаловались на удаление постов. Например, студент-политолог Михаил Петров заявил, что сервис убрал его видео, в котором Байден отвечает на вопрос, считает ли он Путина убийцей.
Утверждается, что чиновник рассказал журналистам, что Кремль считает такие меры по цензуре эффективными. Это должно заставить популярных тиктокеров не размещать материалы с критикой президента.
Представитель TikTok, впрочем, сообщил, что компания не меняла свою политику. По словам представителя, соцсеть удаляет видео только после запросов государственных органов. С января число таких запросов выросло.