TikTok обвинили в удалении постов с критикой Путина

Bloomberg ссылается на некого российского чиновника. Также несколько тиктокеров пожаловались на удаление постов. Например, студент-политолог Михаил Петров заявил, что сервис убрал его видео, в котором Байден отвечает на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

Утверждается, что чиновник рассказал журналистам, что Кремль считает такие меры по цензуре эффективными. Это должно заставить популярных тиктокеров не размещать материалы с критикой президента.

Представитель TikTok, впрочем, сообщил, что компания не меняла свою политику. По словам представителя, соцсеть удаляет видео только после запросов государственных органов. С января число таких запросов выросло.