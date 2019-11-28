TikTok оправдал блокировку аккаунта с критикой властей Китая

23 ноября Фероза Азиз (Feroza Aziz) из СШа опубликовала в своём аккаунте ролик о завивке ресниц, в котором начала критиковать лагеря перевоспитания в Китае, куда насильно заключают уйгуров. Ситуацию девушка назвала «очередным холокостом».

25 ноября учётную запись Азиз заблокировали и запретили доступ к ТikTok на смартфоне девушки. Это вызвало негативную реакцию общественности. 27 ноября администрация соцсети опубликовала заявление по поводу ситуации. Там она пояснила, что ранее пользовательница разместила в другом своём аккаунте видео об Усаме бен Ладене, и ТikTok пришлось удалить его по правилам площадки. Затем девушка завела другой аккаунт. Видео с него модераторы удалили якобы по ошибке, так как новая учётная запись была связана со старым заблокированным устройством.

Соцсеть извинилась и пообещала восстановить аккаунт Азиз. Но девушка уверена, что имела место политическая цензура, в которой ТikTok признаваться не захотел.