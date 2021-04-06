TikTok оштрафовали в России на 2,6 млн за неудаление призывов к митингам

Такое решение суд вынес сегодня, 6 апреля. Роскомнадзор составил административный протокол на TikTok. Соцсеть оштрафовали на 2,6 млн рублей.

Речь идёт о митингах 23 января 2021 года. Ведомство сообщает, что TikTok призывал несовершеннолетних накануне принять в них участие.

По закону, если после получения уведомления от Роскомнадзора соцсеть не ограничит доступ к запрещённой информации в течение суток, она будет оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей. При повторном нарушении сумма увеличивается. Может составить одну десятую совокупного размера суммы годовой выручки компании.