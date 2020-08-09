TikTok подаст в суд на Дональда Трампа

Представители TikTok намерены оспорить указа Трампа о борьбе с угрозой китайского сервиса. Как пишут источники, иск будет подан в Окружной суд США по Южному округу Калифорнии в ближайший вторник, 11 августа. Истец утверждает, что действия президента США противоречат Конституции.

Белый дом пока не прокомментировал информацию.

Напомним, по указу Трампа у американских компаний остаётся чуть больше 40 дней, чтобы прекратить все сделки с владельцем TikTok китайской ByteDance. Если ни одна компания из США не выкупит часть сервиса у китайцев до истечения срока, то TikTok запретят в стране.