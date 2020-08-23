Наука и технологии
Сегодня 14:58
TikTok подтвердил намерение судиться с Трампом
Компания хочет добиться справедливости
Команда TikTok в субботу подтвердила, что будет судиться с администрацией президента США Дональда Трампа. Дело в том, что недавно он издал указ, согласно которому TikTok должен быть запрещён в стране.
Ранее лишь ходили слухи о том, что компания-владелец TikTok — ByteDance — будет судиться Трампом. Вчера представители компании рассказали журналистам, что долгое время стремились к поиску конструктивного решения проблемы, но вместо этого столкнулись с отсутствием надлежащей правовой процедуры. В компании считают, что у них нет иного выбора, кроме как добиваться справедливости через суд.
Трамп подписал указ о блокировке любых бизнес-отношений американских компаний с ByteDance из-за опасений за национальную безопасность США.