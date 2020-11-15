TikTok пообещал починить интернет студенту из Омской области

Алексей Дудоладов учится в Омском институте водного транспорта и живёт деревне Станкевичи Называевского района. После перехода на дистанционку пары в институте начали проводить через сервис видеозвонков Zoom. Дома у Алексея есть только 2G-интернет – слишком медленный для сервиса. «Летом этого года я стал популярным блогером в тиктоке и проводил прямые эфиры с берёзы», — рассказал парень. Также он поделился тем, что из-за холодов переболел двухсторонней пневмонией. Алексей даже обратился к губернатору Омской области, чтобы решить вопрос с интернетом.

В TikTok заявили, что не смогли остаться равнодушными к истории парня. Они считают, что обучаться, забираясь на дерево, опасно для здоровья. Поэтому китайский сервис готов помочь студенту с интернетом.