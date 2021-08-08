TikTok пошёл наперекор китайским властям

Как пишет РБК, ByteDance хочет провести листинг на Гонконгской бирже в четвёртом квартале 2021 года или в начале 2022 года. Сейчас компания подаёт все документы китайским властям. Ей предстоит проверка.

Ранее СМИ писали, что ByteDance пришлось отложить IPO на неопределённый срок после встречи с представителями китайских регуляторов. На этой встречи власти Китая заявили, что владелец TikTok должен сосредоточиться на «устранении рисков, связанных с безопасностью данных, и других проблемах».

В июле китайские власти также решили ужесточить правила проведения IPO за рубежом для технологических компаний, хранящих данные большого количества пользователей.