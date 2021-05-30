Наука и технологии
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TikTok раздаст 100 млн рублей российским авторам
Для того, чтобы получить деньги, нужно постараться
TikTok объявил о программе «Фонд вдохновляющих креаторов», в рамках которой распределит между авторами из России 100 млн рублей в 2021 году.
СМИ уточняют, что это первая программа монетизации TikTok для создателей контента в России. Участниками программы могут стать блогеры старше 18 лет. Им нужно выпускать минимум по 30 оригинальных видеороликов каждые два месяца длительностью не менее 30 секунд. Пи этом ролики должны быть просматриваемыми: совокупное количество просмотров всех видео должно составить не менее 900 000.
Любой желающий сможет подать заявку на участие в программе прямо в приложении с августа 2021 года.
Forbes сообщает, что по данным февральского опроса «Левада-Центра» (признан в России иностранным агентом), в России TikTok используют 14% респондентов.