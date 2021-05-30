TikTok раздаст 100 млн рублей российским авторам

СМИ уточняют, что это первая программа монетизации TikTok для создателей контента в России. Участниками программы могут стать блогеры старше 18 лет. Им нужно выпускать минимум по 30 оригинальных видеороликов каждые два месяца длительностью не менее 30 секунд. Пи этом ролики должны быть просматриваемыми: совокупное количество просмотров всех видео должно составить не менее 900 000.

Любой желающий сможет подать заявку на участие в программе прямо в приложении с августа 2021 года.

Forbes сообщает, что по данным февральского опроса «Левада-Центра» (признан в России иностранным агентом), в России TikTok используют 14% респондентов.