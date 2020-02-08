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TikTok три часа не сообщала полиции о трансляции самоубийства на платформе
Потому что продумывала стратегию связей с общественностью
В феврале прошлого года 19-летний бразилец вёл прямую трансляцию самоубийства в TikTok. Спустя полтора часа стрима платформа заблокировала его. Однако, как выяснилось, в полицию сотрудники соцсети обратились только через три часа после начала трансляции.
Об этом рассказал бывший работник бразильского отделения родительской компании TikTok — ByteDance. По его словам, платформа не сообщала полиции об инциденте три часа, так как продумывала стратегию связей с общественностью.
Анонимные собеседники предоставили журналистам внутренние документы TikTok, в которых описана пошаговая реакция соцсети на трансляцию самоубийства. Из них становится понятно, что платформа узнала о стриме от инфлюенсеров в WhatsApp, а не от собственной команды, которая должна мониторить контент. Этот случай показал, насколько сотрудники TikTok были не готовы к подобной ситуации.