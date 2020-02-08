TikTok три часа не сообщала полиции о трансляции самоубийства на платформе

Об этом рассказал бывший работник бразильского отделения родительской компании TikTok — ByteDance. По его словам, платформа не сообщала полиции об инциденте три часа, так как продумывала стратегию связей с общественностью.

Анонимные собеседники предоставили журналистам внутренние документы TikTok, в которых описана пошаговая реакция соцсети на трансляцию самоубийства. Из них становится понятно, что платформа узнала о стриме от инфлюенсеров в WhatsApp, а не от собственной команды, которая должна мониторить контент. Этот случай показал, насколько сотрудники TikTok были не готовы к подобной ситуации.