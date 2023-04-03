Тим Кук намёками анонсировал гарнитуру виртуальной реальности Apple

Объясняя, почему Apple гипотетически может быть заинтересована в оборудовании AR/VR, Кук сказал: «...идея, что вы можете наложить на физический мир вещи из цифрового мира, может значительно улучшить общение людей.. Это может дать людям возможность достичь того, чего они не могли достичь раньше».

Журналист напомнил Куку, как тот критиковал умные очки наподобие Google Glass. Глава Apple признался, что был не прав: «Мое мышление всегда развивается... Чтобы всегда, если вам сообщают что-то новое, говорящее о том, что вы были неправы, признавать это и идти вперёд, вместо того, чтобы продолжать сидет и объяснять, почему вы правы».

Журналист также спросил Кука, заставит ли его тот факт, что Google Glass не оказали значительного влияния на потребителей, скептически относиться к будущей гарнитуре Apple. На это Тим сказал, что ко многим продуктам компании относились со скепсисом, но она не сомневается в своих инновациях.

Всё это в целом похоже на скорый анонс нового устройства. По слухам, он может состояться в июне 2023 года во время конференции Apple для разработчиков.