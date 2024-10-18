Тим Кук пожаловался Трампу из-за штрафов Apple в ЕС

Опубликовано 18 октября 2024, 20:531 мин.
Тим Кук пожаловался Трампу из-за штрафов Apple в ЕСВлияющих на Apple
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил в недавнем эпизоде подкаста PBD, что он провел телефонный разговор с генеральным директором Apple Тимом Куком по поводу значительных штрафов, наложенных Европейским Союзом. Трамп заявил, что Кук проинформировал его о том, что Apple столкнулась с ошеломляющим штрафом в размере 15 миллиардов долларов от ЕС, к которому добавляется еще 2 миллиарда, наложенные ранее в этом году за «антиконкурентные практики», связанные с его App Store.
Во время подкаста Трамп подчеркнул свою приверженность защите американских компаний от того, что он считает «эксплуатацией» со стороны ЕС. «Я не позволю им пользоваться нашими компаниями», — заявил он, добавив, что Кук заметил, что ЕС использует эти штрафы для поддержки своих собственных экономических интересов.
Комментарии Трампа поступают на фоне его подготовки к предстоящим выборам, где он стремится позиционировать себя как защитника американского бизнеса.