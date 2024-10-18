Тим Кук пожаловался Трампу из-за штрафов Apple в ЕС

Во время подкаста Трамп подчеркнул свою приверженность защите американских компаний от того, что он считает «эксплуатацией» со стороны ЕС. «Я не позволю им пользоваться нашими компаниями», — заявил он, добавив, что Кук заметил, что ЕС использует эти штрафы для поддержки своих собственных экономических интересов.

Комментарии Трампа поступают на фоне его подготовки к предстоящим выборам, где он стремится позиционировать себя как защитника американского бизнеса.