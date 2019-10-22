Тим Кук согласился учить китайцев вести бизнес

Тим Кук будет занимать данный пост в течение трёх лет — до 2022 года. За это время глава Apple попытается «развивать международное сотрудничество школы и прилагать все усилия, чтобы превратить институт в бизнес-школу мирового уровня».

Журналисты уже написали, что назначение Кука говорит об «открытости и доброжелательности Китая к предпринимателям и предприятиям США». Особенно новость выглядит благоприятно на фоне прогресса в торговых переговорах Китая и США.

Отметим, что Университет Цинхуа — один из ведущих в Китае. СМИ ранее писали, что организация получает финансирование от военных страны.