Наука и технологии
Сегодня 19:08
Тим Кук согласился учить китайцев вести бизнес
Это знак, что Apple готова поддерживать и развивать связи с Китаем
Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) стал председателем консультативного совета школы экономики и управления университета Цинхуа в Китае. Эксперты считают, что это указывает на готовность Apple поддерживать и развивать связи с китайским рынком.
Тим Кук будет занимать данный пост в течение трёх лет — до 2022 года. За это время глава Apple попытается «развивать международное сотрудничество школы и прилагать все усилия, чтобы превратить институт в бизнес-школу мирового уровня».
Журналисты уже написали, что назначение Кука говорит об «открытости и доброжелательности Китая к предпринимателям и предприятиям США». Особенно новость выглядит благоприятно на фоне прогресса в торговых переговорах Китая и США.
Отметим, что Университет Цинхуа — один из ведущих в Китае. СМИ ранее писали, что организация получает финансирование от военных страны.
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