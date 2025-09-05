Тим Кук встретится с Трампом, чтобы обсудить ИИ

Опубликовано 05 сентября 2025, 23:151 мин.
Тим Кук встретится с Трампом, чтобы обсудить ИИБудет встреча посвящена искусственному интеллекту
За несколько дней до презентации iPhone 17 глава Apple Тим Кук снова посетит Белый дом. Как сообщает The Hill, он станет участником мероприятия, посвящённого искусственному интеллекту, которое проведёт Трамп.
Встреча пройдёт в обновлённом Розовом саду Белого дома и соберёт около двух десятков известных представителей бизнеса и технологий. Среди приглашённых — Марк Цукерберг, Билл Гейтс и Сэм Альтман.
На этот раз темой станет будущее искусственного интеллекта и его роль в экономике и технологиях. Перед встречей в саду Белого дома состоится отдельное мероприятие по теме ИИ, которое проведёт первая леди Мелания Трамп.
Любопытно, что это уже вторая встреча Кука с Трампом за месяц. В августе он подарил президенту необычный презент — кусок стекла на золотой подставке, символизирующий планы по производству стекла для iPhone в штате Кентукки.