Тим Кук встретится с Трампом, чтобы обсудить ИИ

Встреча пройдёт в обновлённом Розовом саду Белого дома и соберёт около двух десятков известных представителей бизнеса и технологий. Среди приглашённых — Марк Цукерберг, Билл Гейтс и Сэм Альтман.

На этот раз темой станет будущее искусственного интеллекта и его роль в экономике и технологиях. Перед встречей в саду Белого дома состоится отдельное мероприятие по теме ИИ, которое проведёт первая леди Мелания Трамп.

Любопытно, что это уже вторая встреча Кука с Трампом за месяц. В августе он подарил президенту необычный презент — кусок стекла на золотой подставке, символизирующий планы по производству стекла для iPhone в штате Кентукки.