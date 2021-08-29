Тим Кук захотел выпустить совершенно новую категорию продуктов Apple перед своим уходом

Аналитик Bloomberg говорит, что внутри Apple убеждены: Кук хочет остаться «ради ещё одной важной новой категории продуктов». Это могут быть очки дополненной реальности, а не автомобиль, как кто-то мог подумать. Всё же до Apple Car ещё далеко.

Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить гарнитуру смешанной реальности в 2022 году. Однако AR-очки тоже находятся в разработке и будут выпущены где-то в «середине десятилетия». Аналитик предполагает, что Кук, вероятно, выйдет на пенсию где-то между 2025 и 2028 годами.