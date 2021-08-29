Тим Кук захотел выпустить совершенно новую категорию продуктов Apple перед своим уходом

Наука и технологии
Сегодня в 17:21
Тим Кук захотел выпустить совершенно новую категорию продуктов Apple перед своим уходомПроработает он ещё как минимум четыре года
В последние годы ходят слухи, что нынешний глава Apple Тим Кук скоро покинет компанию. Сам он говорил, что, скорее всего, не будет руководить Apple через десять лет. Сегодня СМИ сообщили, что в его планах есть один продукт, который он хочет проконтролировать, прежде чем уйдёт.
Аналитик Bloomberg говорит, что внутри Apple убеждены: Кук хочет остаться «ради ещё одной важной новой категории продуктов». Это могут быть очки дополненной реальности, а не автомобиль, как кто-то мог подумать. Всё же до Apple Car ещё далеко.
Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить гарнитуру смешанной реальности в 2022 году. Однако AR-очки тоже находятся в разработке и будут выпущены где-то в «середине десятилетия». Аналитик предполагает, что Кук, вероятно, выйдет на пенсию где-то между 2025 и 2028 годами.