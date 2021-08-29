Наука и технологии
Сегодня в 17:21

Тим Кук захотел выпустить совершенно новую категорию продуктов Apple перед своим уходом

Проработает он ещё как минимум четыре года
В последние годы ходят слухи, что нынешний глава Apple Тим Кук скоро покинет компанию. Сам он говорил, что, скорее всего, не будет руководить Apple через десять лет. Сегодня СМИ сообщили, что в его планах есть один продукт, который он хочет проконтролировать, прежде чем уйдёт.
Тим Кук захотел выпустить совершенно новую категорию продуктов Apple перед своим уходом

Аналитик Bloomberg говорит, что внутри Apple убеждены: Кук хочет остаться «ради ещё одной важной новой категории продуктов». Это могут быть очки дополненной реальности, а не автомобиль, как кто-то мог подумать. Всё же до Apple Car ещё далеко.

Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить гарнитуру смешанной реальности в 2022 году. Однако AR-очки тоже находятся в разработке и будут выпущены где-то в «середине десятилетия». Аналитик предполагает, что Кук, вероятно, выйдет на пенсию где-то между 2025 и 2028 годами.