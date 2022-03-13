Tinder начал помогать украинским беженцам

Журналисты рассказали об таком случае. Анастасия и её подруга Наталья опубликовали в приложении для знакомств свои анкеты с описанием проблемы. Девушкам пришлось покинуть свой дом в Ивано-Франковске. «Я думаю, что в мире много честных людей, и некоторые из них сидят в Tinder», — рассказала о своих мыслях Анастасия.

В итоге несколько человек предложили ей помощь. Девушкам даже помогли обустроиться в монастыре на время. В конце концов Анастасия уехала в Польшу, а её подруга осталась в Румынии, чтобы помочь следующей волне беженцев.