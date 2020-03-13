Tinder отказался от выпуска сериала про апокалипсис из-за ситуации в мире

Сериал называется «Swipe Night». Он представляет собой интерактивный проект, который рассказывает о конце света. Зрители сериала могут влиять на ход событий в нём. Шоу состоит из четырёх эпизодов.

«Было здорово представить нашу инновацию за пределами США, но мы бережно относимся к чувствам и опыту аудитории и поэтому сочли, что для мировой премьеры нужен правильный настрой», — сообщил представитель Tinder.

В США выпуск сериала сопровождался успехом. Первый сезон уже привлёк миллион пользователей. Проект также повлиял на работу самого Tinder. Сообщается, что после релиза «Swipe Night» «совпадения» между парами выросли до 26% с 12%.