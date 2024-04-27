«Тинькофф» начнёт бороться с «левыми» банковскими картами

Крупные банки внедряют новые системы дроп-мониторинга, чтобы противодействовать дропперам — людям, чьи карты используются мошенниками для вывода денег, украденных у клиентов. «Тинькофф» официально запустил такую систему после года тестирования, аналогичные модели действуют и в ВТБ со Сбербанком.

Система банка «Тинькофф» позволяет выявлять дропов среди клиентов ещё до того, как на их счёт поступят деньги, полученные преступным путём. В результате тестирования от апреля 2023-го по апрель 2024 года банк смог сократить количество дропов в два раза и заблокировать около 130 тысяч счетов-дропов, включая счета подростков до 18 лет, которые становятся жертвами мошенников.

Банк «Тинькофф» разработал систему дроп-мониторинга на основе анализа миллионов операций клиентов, чтобы выявлять признаки подозрительной активности, связанной с продажей или передачей карт мошенникам. Это помогает банку предотвращать вывод средств мошенниками через переводы или банкоматы, а также реагировать на изменения, которые могут указывать на недобросовестное использование карты.