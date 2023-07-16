Тинькофф начнёт брать деньги за пополнение карт «Мир» в чужих банкоматах

Стоит отметить, что пока что речь идёт лишь о тех из них, которые не являются партнёрами Тинькофф. Свежие изменения вступят в силу уже с 31 июля 2023 года.

Согласно сообщению банка, бесплатный лимит пополнений в расчётном периоде больше не будет распространяться на пополнения счетов через банкоматы сторонних банков. Теперь за такие операции будет взиматься комиссия в соответствии с тарифами расчётных карт.

На данный момент партнёрами Тинькофф, где можно пополнить карты без комиссии, являются МКБ, ВТБ, Открытие и Почта банк.

Например, для клиентов с тарифом Tinkoff Black комиссия составит 2% при пополнении карты в сторонних банках.

Данное решение вызвало обсуждения и некоторое недовольство среди клиентов, поскольку ранее пополнение карты «Мир» через банкоматы сторонних банков комиссией не облагалось.