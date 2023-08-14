Тинькофф нашла место, где откроет собственный университет

Тинькофф нашла место, где откроет собственный университетБудет это в Москве
Группа «Тинькофф» заключила договор аренды площади в 15 тыс квадратных метра в бизнес-центре Ducat Place II, расположенном на улице Гашека в центре Москвы.
Это место выбрано для размещения нового университета компании. Согласно источникам, аренда помещений в Ducat Place II обойдется «Тинькофф» в 420 — 540 млн рублей в год.
Помимо этой суммы, потребуются дополнительные инвестиции на обустройство аудиторий, лабораторий и библиотек.
Ранее было объявлено о регистрации «Тинькофф» АНО «Центральный университет» и планах по созданию первого в России частного университета.
Основное направление обучения на начальном этапе будет связано с математикой и компьютерными науками. Первый набор студентов запланирован на сентябрь 2023 года.
Отметим, что данная арендная сделка стала крупнейшей на рынке офисной недвижимости в этом году.