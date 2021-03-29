«Тинькофф» подал в суд на МТС за высокие цены на SMS

«Тинькофф-банк» ссылается на решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая ранее обвинила МТС в создании дискриминационных условий для частных компаний. В 2019 году служба узнала, что операторы связи устанавливали совсем другие, более выгодные, условия для госкомпаний.

«Тинькофф-банк» рассказал, что банк заключил договоры по SMS-рассылкам с компаниями «АйДиджитал» и ОСК, а они оказывали услуги с помощью МТС. Сообщается, что тарифы рассылок только росли со временем.

В МТС заявили, что не согласны с требованиями «Тинькофф-банка».