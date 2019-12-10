Наука и технологии
Сегодня 16:55
«Тинькофф» спрятал на своём сайте секретное послание конкурентам
По поводу «суперприложений»
На днях «Тинькофф» объявил о запуске «суперприложения» на базе мобильного банка. Известно, что Сбербанк, Яндекс и Mail.ru тоже работают над подобными сервисами. Послание конкурентам по этому поводу в «Тинькофф» решили зашифровать на официальном сайте.
Там компания опубликовала официальный релиз о запуске «суперприложения». Некоторые буквы в тексте подчёркнуты. Если сложить их вместе, то получается следующая фраза: «Шах и мат, Сбер, Яндекс и Мейл».
Напомним, в «суперприложении» от «Тинькофф» помимо банковских операций можно будет заказывать различные услуги. На первом этапе будут доступны запись на приём к врачу и вызов уборщика.
Интересно, что представители Mail.ru Group оспаривают первенство «Тинькофф» в сфере «суперприложений». В компании считают, что приложение «ВКонтакте» вполне имеет все признаки такого типа сервиса.