«Тинькофф» спрятал на своём сайте секретное послание конкурентам

Там компания опубликовала официальный релиз о запуске «суперприложения». Некоторые буквы в тексте подчёркнуты. Если сложить их вместе, то получается следующая фраза: «Шах и мат, Сбер, Яндекс и Мейл».

Напомним, в «суперприложении» от «Тинькофф» помимо банковских операций можно будет заказывать различные услуги. На первом этапе будут доступны запись на приём к врачу и вызов уборщика.

Интересно, что представители Mail.ru Group оспаривают первенство «Тинькофф» в сфере «суперприложений». В компании считают, что приложение «ВКонтакте» вполне имеет все признаки такого типа сервиса.