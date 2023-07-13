Тинькофф увеличил комиссию при внесении долларов и евро на счёт через банкоматы

Таким образом, теперь клиенты будет должны платить до 4% комиссии за эту операцию. Изначально же говорилось о комиссии, которая может достигать 10%. Но точный размер будет указываться во время внесения средств.

Отметим, что всё ещё существуют прочие способы пополнения валютных счетов в Тинькофф, которые не включают комиссию.

Например, клиенты могут использовать мобильное приложение для переводов через систему быстрых платежей (СБП) или пополнение по реквизитам счета.

К слову, при внесении долларов и евро через банкоматы партнёров Тинькофф, используя карту платежной системы «Мир», комиссия составит 2%, но не менее 0,01 доллара или евро.