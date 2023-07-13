Тинькофф увеличил комиссию при внесении долларов и евро на счёт через банкоматы

07:08, 13 июля 2023
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Тинькофф увеличил комиссию при внесении долларов и евро на счёт через банкоматыНо есть способы пополнения без комиссий
Уже с 7 июля Тинькофф увеличил комиссию за внесение долларов США и евро на свои счета через банкоматы.
Таким образом, теперь клиенты будет должны платить до 4% комиссии за эту операцию. Изначально же говорилось о комиссии, которая может достигать 10%. Но точный размер будет указываться во время внесения средств.
Отметим, что всё ещё существуют прочие способы пополнения валютных счетов в Тинькофф, которые не включают комиссию.
Например, клиенты могут использовать мобильное приложение для переводов через систему быстрых платежей (СБП) или пополнение по реквизитам счета.
К слову, при внесении долларов и евро через банкоматы партнёров Тинькофф, используя карту платежной системы «Мир», комиссия составит 2%, но не менее 0,01 доллара или евро.