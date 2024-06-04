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Наука и технологии
Опубликовано 04 июня 2024, 22:52
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Тинькофф «вкатился» в аренду электросамокатов

Соответствующая функция появится в приложении банка
Банк «Тинькофф» начнёт сдавать в аренду электросамокаты через приложение
Тинькофф «вкатился» в аренду электросамокатов
© 𝕶𝖚𝖒𝖆𝖘 𝕿𝖆𝖛𝖊𝖗𝖓𝖊

Банк «Тинькофф» представил новый сервис «Самокаты». Он стал доступен в мобильном приложении. Первым партнёром стала компания «Юрент», предоставляющая кикшеринговые услуги. Планируется привлечение новых партнёров в будущем.

Сервис уже работает во всех городах, где представлена компания «Юрент». Чтобы арендовать самокат, нужно перейти в раздел «Город» и дать приложению доступ к геолокации и камере. После этого на карте появятся доступные самокаты, и пользователю останется лишь выбрать их, оплатить и активировать.

Оплата происходит через приложение «Тинькофф» с банковского счёта клиента. Пользователи получают приветственный кэшбэк до 15% за первую поездку и 10% за последующие. Максимальная сумма кэшбэка в месяц — 3 тысячи рублей. Сервис уже доступен на Android и в скором времени станет доступен и на IOS.