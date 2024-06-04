Тинькофф «вкатился» в аренду электросамокатов

Банк «Тинькофф» представил новый сервис «Самокаты». Он стал доступен в мобильном приложении. Первым партнёром стала компания «Юрент», предоставляющая кикшеринговые услуги. Планируется привлечение новых партнёров в будущем.

Сервис уже работает во всех городах, где представлена компания «Юрент». Чтобы арендовать самокат, нужно перейти в раздел «Город» и дать приложению доступ к геолокации и камере. После этого на карте появятся доступные самокаты, и пользователю останется лишь выбрать их, оплатить и активировать.

Оплата происходит через приложение «Тинькофф» с банковского счёта клиента. Пользователи получают приветственный кэшбэк до 15% за первую поездку и 10% за последующие. Максимальная сумма кэшбэка в месяц — 3 тысячи рублей. Сервис уже доступен на Android и в скором времени станет доступен и на IOS.