Тинькофф выпустил ИИ-художника с созданием картин на основе аудиосообщений и текста для всех желающих

Суть проекта заключается в том, что пользователи могут создавать «цифровые полотна» с помощью текстовых описаний или даже голосовых команд. Нейросеть использует технологию распознавания речи VoiceKit и другие инструменты для создания визуальных шедевров из ваших идей.

Более того, ИИмпрессионист не только создаёт искусство, но и выполняет просветительскую функцию. Чат-бот предоставляет возможность ознакомиться с ключевыми работами знаменитых художников в жанре импрессионизма.

По словам разработчиков проекта, их детище может стать источником вдохновения для пользователей, желающих создать что-то новое и уникальное. Теперь каждый может стать художником, не выходя из дома.