Тинькофф выпустил ИИ-художника с созданием картин на основе аудиосообщений и текста для всех желающих

Тинькофф выпустил ИИ-художника с созданием картин на основе аудиосообщений и текста для всех желающихКоторый к тому же и просвещает
Тинькофф Банк представил свою свежую инновацию — нейросеть под названием ИИмпрессионист, которая способна создавать уникальные художественные произведения. Новинка доступна всем пользователям и работает через чат-бота в Telegram.
Суть проекта заключается в том, что пользователи могут создавать «цифровые полотна» с помощью текстовых описаний или даже голосовых команд. Нейросеть использует технологию распознавания речи VoiceKit и другие инструменты для создания визуальных шедевров из ваших идей.
Более того, ИИмпрессионист не только создаёт искусство, но и выполняет просветительскую функцию. Чат-бот предоставляет возможность ознакомиться с ключевыми работами знаменитых художников в жанре импрессионизма.
По словам разработчиков проекта, их детище может стать источником вдохновения для пользователей, желающих создать что-то новое и уникальное. Теперь каждый может стать художником, не выходя из дома.