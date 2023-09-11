«Тинькофф» запустил онлайн-школу математики

Платформа «Тинькофф Образование» объявила о запуске проекта «Математика решает» для учащихся 4-6 классов. Этот двухлетний бесплатный онлайн-курс призван помочь школьникам лучше понимать математику через решение нестандартных задач, таких как шифрование и кодирование. Курс, созданный опытными математическими специалистами, также может подготовить детей к будущей карьере в IT-сфере. Занятия начнутся в сентябре 2023 года.

Создатели курса — опытные тренеры, члены жюри олимпиад и лауреаты грантов в сфере образования. Этот проект разделён на четыре полугодия, каждое из которых включает различные модули и онлайн-лекции, рассматривающие типичные задачи, а также предоставляет задания для решения. Сертификаты будут выдаваться после успешного завершения каждого полугодия.

Курс позволяет учиться в своём собственном темпе, а доступ к материалам останется навсегда. Эта инициатива часть большой работы «Тинькофф Образования» по развитию STEAM-образования в России и направлена на формирование у школьников навыков логического мышления и анализа информации.