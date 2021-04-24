Тираннозавры ходили с такой же скоростью, что и люди

Учёные сообщили, что тираннозавр предпочитал ходить со скоростью около 5 километров в час. Это даже чуть меньше средней предпочтительной скорости ходьбы для человека. Так что, человек смог бы обогнать тираннозавра во время вечерней прогулки.

Исследователи говорят, что такая скорость ходьбы позволяла динозавру двигаться, используя наименьшее возможное количество энергии.

Это исследование показывает, что культовая сцена из фильма 1993 года «Парк Юрского периода», в которой тираннозавр преследует группу уезжающих посетителей парка, не очень точна.