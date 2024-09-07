Ткани живых животных сделали прозрачными

Исследование демонстрирует, как сочетание светопоглощающего красителя с кожей — естественной светорассеивающей средой — позволяет добиться прозрачности. «Ключ» заключается в способности красителя соответствовать коэффициенту преломления тканевых компонентов, уменьшая рассеивание света подобно рассеиванию тумана.

Нанесенный на череп и брюшную полость мышей, этот раствор позволяет исследователям наблюдать за кровеносными сосудами на поверхности мозга и деятельностью внутренних органов, например, перистальтикой пищеварительного тракта. Прозрачность является обратимой; краситель метаболизируется и выводится из организма, а сам процесс напоминает нанесение маски для лица: для достижения желаемого эффекта требуется несколько минут.

Применение на людях еще не проверено из-за толщины кожи, в будущих исследованиях будут изучены оптимальные дозы красителя и альтернативные материалы.

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