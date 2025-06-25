ТМХ-ЭР импортозаместила двигатель для карьерных «Белазов»

Об этом рассказал генеральный директор компании Андрей Васильев на Петербургском экономическом форуме. Компания планирует расширять производство двигателей для разных видов техники — от поездов до карьерного транспорта. После того как «ТМХ-ЭР» стала отдельным предприятием и вошла в состав с «Росатомом», в разработках появился акцент на энергетические установки.

Кроме того, «ТМХ-ЭР» занимается созданием гибридных решений и работает с новыми видами топлива, включая газ и водород. Компания выпускает оборудование для рельсового, колесного и водного транспорта, а также стационарные энергетические установки.