Наука и технологии
Опубликовано 04 июля 2024, 01:30
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То самое бикини Леи из «Звездных войн» выставили на аукцион за 30 000 долларов

Но цена лишь стартовая
У поклонников «Звездных войн» и коллекционеров появилась редкая возможность: на торги выставили культовое бикини принцессы Леи из фильма «Возвращение джедая». Легендарный костюм, который носила Кэрри Фишер, выставлен на Heritage Auctions со стартовой ставкой в 30 000 долларов.
То самое бикини Леи из «Звездных войн» выставили на аукцион за 30 000 долларов
© Ferra

Созданный Ричардом Миллером и Нило Родис-Хамеро, костюм включает в себя бюстгальтер бикини, пластины бикини спереди и сзади, кольца на бедрах, нарукавники и браслет. Примечательно, что бюстгальтер — это ранняя версия, сделанная из жесткой смолы, со следами ремонта на съемочной площадке для повышения удобства Фишер.

То самое бикини Леи из «Звездных войн» выставили на аукцион за 30 000 долларов

© Heritage Auctions/SWNS

Хотя текстильные детали и парик, которые тоже включили в лот, воссоздали заново, историческое значение оригинальных предметов невозможно переоценить.

У заинтересованных есть время до 25 июля, чтобы принять участие в аукционе.