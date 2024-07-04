То самое бикини Леи из «Звездных войн» выставили на аукцион за 30 000 долларов

Созданный Ричардом Миллером и Нило Родис-Хамеро, костюм включает в себя бюстгальтер бикини, пластины бикини спереди и сзади, кольца на бедрах, нарукавники и браслет. Примечательно, что бюстгальтер — это ранняя версия, сделанная из жесткой смолы, со следами ремонта на съемочной площадке для повышения удобства Фишер.