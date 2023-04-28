Tokamak Energy совершила прорыв в области термоядерной реакции

Компания разработала новую технологию, которая способна выдерживать электромагнитную бомбардировку от термоядерной реакции, удерживая ее при этом на месте. Для проверки технологии компания планирует разобрать свою специализированную систему криостата гамма-излучения в штаб-квартире в Оксфорде, отправить ее в США и восстановить в установке гамма-облучения на базе Сандийской лаборатории Министерства энергетики США в Альбукерке.

Tokamak Energy будет испытывать свои сверхпроводящие магниты в этом центре, который является одним из немногих мест в мире, где можно разместить систему, подвергая ее гамма-излучению, сравнимому с ожидаемым излучением термоядерной электростанции.

Исследования и анализ наборов отдельных магнитов будут проводиться в течение шести месяцев.