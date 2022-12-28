Токари, врачи и не только: самые непопулярные профессии года в России

По данным исследования, на одну вакансию токаря приходилось 0,6 резюме, а на врача и воспитателя - по 0,8.

Помимо прочего, наименее популярными позициями также были главные врачи и заведующие отделениями (0,9 резюме на одну вакансию), машинисты (1 резюме), агрономы (1), слесари (1,1), повара (1,1), зоотехники (1,2) и сварщики (1,2). Напомним, что это данные за 2022 год.

Наибольший избыток резюме наблюдался в профессии бортпроводника. На одну вакансию приходилось более 900 резюме. Дата-сайентисты и механики тоже находились среди наиболее популярных профессий, но с более скромными результатыми – 90 и 55,7 резюме на вакансию соответственно.