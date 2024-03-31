Токсичная трава продолжила распространяться в США

У коров, пасущихся на овсянице, возникает целый ряд проблем со здоровьем, хоть и виновата не именно трава, но коровы все равно теряют копыта, уши и хвосты, страдают от лихорадки, с трудом набирают вес и размножаются. Эта эпидемия ежегодно обходится животноводческой отрасли в 2 миллиарда долларов, пишет Grist.

В начале XX века из-за чрезмерного выпаса скота пастбища стали бесплодными. В 1930-х годах появилось, казалось бы, идеальное решение: Овсяница Кентукки-31. Эта экзотическая трава процветала на истощенной почве и оставалась зеленой круглый год. Фермеры приняли ее, превратив ландшафт в идеальное пристанище для скота.

Однако к 1950-м годам минусы стали очевидны. Крупный рогатый скот по возможности избегал овсяницы, а те, кого заставляли пастись на ней, страдали от потери веса и снижения удоев. Кто виноват? Эндофитный грибок, живущий внутри овсяницы и делающий ее выносливой, но токсичной. Предположительно «облегченная» версия овсяницы, разработанная в 1982 году, не обладала той выносливостью, которая была нужна владельцам ферм. Они остановились на токсичной версии, прибегнув к тактике смягчения последствий, такой как добавки к зерну и чередование пастбищ.

Между тем, изменение климата расширяет пояс овсяницы на север, угрожая новым регионам токсикозом овсяницы, отмечают эксперты.