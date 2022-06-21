Токсичные частицы, которые вы вдыхаете, попадают из лёгких прямо в мозг

Учёные обнаружили прямой путь для вдыхаемых мелких частиц к мозгу. Исследователи нашли частицы в спинномозговой жидкости, взятой у пациентов с расстройствами.

В целом, в воздухе содержится целый коктейль из токсичных компонентов, но твёрдые частицы вызывают наибольшую озабоченность с точки зрения вредного воздействия на здоровье. Есть тесная связь между высоким уровнем загрязнения воздуха и нейродегенеративными заболеваниями, в том числе болезнью Альцгеймера, и когнитивными проблемами у пожилых людей и даже у детей.

Теперь исследователи хотят дополнительно изучить механизмы того, как вдыхаемые мелкие частицы достигают мозга.