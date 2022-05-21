Токсичные "Вечные химикаты" скоро перестанут быть вечными

Добавление йодида в реактор для очистки воды, в котором используется ультрафиолетовый свет (УФ) и сульфит, разрушает до 90% атомов углерода-фтора в “вечных химикатах” всего за несколько часов, о чем рассказали инженеры-экологи из Калифорнийского университета в Риверсайде. Добавление йодида ускоряет скорость реакции до четырех раз, что позволяет экономить энергию и химикаты.

Авторы исследования работают над способами уничтожения PFAS с помощью фотохимических реакций с 2017 года. Новый метод уже вызвал интерес со стороны промышленности, и ученые сотрудничают с компаниями для проведения пилотных испытаний.

Синтетические химические вещества, известные как PFAS, содержат множество очень прочных связей углерод-фтор. Широкое использование этих неразлагаемых соединений в продуктах с 1940-х годов привело к загрязнению источников водоснабжения по всему миру, что вызвало различные негативные последствия для здоровья людей и животных.