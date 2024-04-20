Токсины из микропластика оказались способны впитываться через кожу

Исследователи подвергли 3D-модели человеческой кожи воздействию микропластика, содержащего антипирены. Результаты, опубликованные в журнале Environment International, показали, что эти химикаты просачиваются в пот и затем впитываются в кожу со скоростью до 8 %. Интересно, что более потная кожа впитывала еще больше химикатов.

Это первое доказательство того, что микропластик может напрямую подвергать нас воздействию вредных химических веществ. Эти химические вещества, уже связанные с такими проблемами здоровья, как рак и повреждение нервной системы, попадают в окружающую среду из старой электроники и строительных материалов.

Хотя долгосрочные последствия неясны, исследование вызывает опасения. Ведущий исследователь, предупреждает, что постоянное воздействие приводит к постепенному накоплению токсинов в организме.

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