Только 3% россиян понимают, как устроены компьютеры и цифровые технологии

5% признались, что совсем «чайники». Основная часть опрошенных оценила свои знания о технологиях по 7-балльной шкале на «3» и «5». В целом, 13% россиян думают, что они знают, как устроены технологии лучше, чем в среднем всё население России.

Но это не единственные интересные цифры из исследования. Участников также спрашивали, без каких технологий они не смогут жить. 85% россиян ответили, что без социальных сетей, 80% — без финансовых онлайн-сервисов, а 76% — без онлайн-карт и навигаторов.

Россияне поделились и своими взглядами о будущем. 69% респондентов уверены, что к 2030 году беспилотные автомобили уже будут широко распространены, а 60% высказали такое же предположение об одежде из переработанного пластика и выращенных органах.

Участниками опроса стали жители российских городов с населением более 100 тысяч человек в возрасте от 18 лет. Всего опросили около 2 тысяч респондентов.