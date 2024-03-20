Только 7 стран достигли стандартов качества воздуха ВОЗ

В докладе, подготовленном швейцарской организацией IQAir, занимающейся вопросами качества воздуха, было проведено исследование 134 стран и регионов. В нем говорится, что подавляющее большинство стран не соответствуют директиве ВОЗ по содержанию PM2.5 — микроскопических частиц, образующихся в результате работы автотранспорта, промышленности и лесных пожаров, которые могут иметь серьезные последствия для здоровья. Хотя качество воздуха в целом улучшилось с XX века, в некоторых регионах прогресс приостановился и даже обратился вспять. Пакистан, Индия, Таджикистан и Буркина-Фасо входят в число наиболее загрязненных стран, причем в Пакистане уровень PM2.5 превышает стандарт ВОЗ в 14 раз.

Из стран и регионов, рассмотренных в докладе, только семь — Австралия, Эстония, Финляндия, Гренада, Исландия, Маврикий и Новая Зеландия — соблюдают установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)

Развитые страны не застрахованы от этой проблемы. Канада, некогда славившаяся чистым воздухом, в 2023 году стала худшей в мире по уровню PM2.5 из-за рекордных лесных пожаров. В Китае уровень PM2.5 вырос на 6,5%.